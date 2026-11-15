Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa Petkimspor, lider Türk Telekom'u 88-84 yenerek zirve yarışını karıştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, lider Türk Telekom'u 88-84 yenerek zirve yarışını karıştırdı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği lider Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Böylece Başkent ekibine ligdeki 2. yenilgisini tattıran Aliağa temsilcisi, oynadığı 8 maçta 5 galibiyete ulaşarak zirve yarışını karıştırdı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci haftada konuk ettiği lider Türk Telekom'u 88-84 mağlup eden Aliağa Petkimspor, zirve yarışını karıştırdı. Petkimspor, İzmir'e liderlik koltuğunda gelen Başkent ekibine ligdeki 2'nci yenilgisini tattırdı. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyete ulaşan Aliağa temsilicsinde Khyri Thomas 21 sayı, Yiğit Onan ise 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Türk Telekom'un organize, sistemli ve kaliteli bir takım olduğunu belirten Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Rakibimize saygı duyuyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Harding, durdurmamız gereken çok kaliteli ve önemli bir oyuncuydu. Trifunovic çok etkili ve formdaydı; onu iyi savunduk. Maalesef çok fazla serbest atış kaçırdık ama sonuçta galibiyeti aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu23

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!12

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!