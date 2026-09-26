Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te çiftler finalini Falkowska-Smith ikilisi kazandı

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te çiftler finalini Falkowska-Smith ikilisi kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith, Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası çiftler finalinde Jakupovic-Karamoko ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Kortta ödül töreni düzenlendi; organizasyon bugün tekler yarı finalleriyle devam edecek.
Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çiftler finalini Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith kazandı.
Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çiftler finali gerçekleştirildi.
Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith, finalde Sloven Dalila Jakupovic ile İsviçreli Naima Karamoko çiftiyle karşılaştı.
Falkowska-Smith, Jakupovic-Karamoko ikilisini 6-2 ve ikinci sette tie break sonucu 7-6'lık setle 2-0 yenerek turnuvada birinci oldu.
Karşılaşmanın ardından kortta ödül töreni düzenlendi.
Organizasyon, bugün oynanacak tekler yarı finalinde Deniz Dilek-Berfu Cengiz ve Teodora Kostovic-Polina Iatcenko karşılaşmalarıyla devam edecek.