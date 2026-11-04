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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi

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Türk Telekom, sahasında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek B Grubu'ndaki 6. maçını galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 51-45 önde bitiren ev sahibi ekip, son periyottaki etkili dış atışlarla farkı açtı.

Salon: Ankara

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 13, Lamb 12, Bako 8, Bankston 12, Anıl Alyanak, Ata Kahraman 2, Harding 18, Emircan Koşut, Trifunovic 15, Göktuğ Baş 4, McKissic 14

Skyliners Frankfurt : Mintz 14, Caisin 5, Pape 6, Knauf 6, Arcidiacono 5, Edoka, Swope 15, Alleyne 15, Thompson 10, Christmas 2, Klepeisz

1. Periyot: 24-17

Devre: 51-45

3. Periyot: 73-64

Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında sahasında Almanya temsilcisi Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da Lamb ve Doğuş Özdemiroğlu ile cevap veren Türk Telekom, ilk çeyreği 24-17 üstünlükle tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Harding ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, Alman ekibi karşısında 16. dakikayı 30-28 üstün tamamladı. Skyliners Frankfurt, son bölümde hücumda Swope ve Alleyne ile serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 1 sayıya indirmeyi başarsa da Türk Telekom soyunma odasına 51-45 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Thompson ve Mintz'in iyi oyunuyla farkı kapatan misafir ekip 26. dakikada skorda 61-60'lük üstünlük kurdu. Türk Telekom üçüncü çeyreğin son bölümlerinde hücumda Harding ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili oldu ve final periyoduna 73-64 önde girdi.

Son periyotta Bankston, Harding ve Doğuş Özdemiroğlu'nun isabetli dış atışlarıyla tabelayı değiştiren Türk Telekom, farkı açarak sahadan 98-78 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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