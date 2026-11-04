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Türk Telekom'da Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık saptandı

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Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi. Kulüp, Esenler Erokspor maçında sakatlanan Schneider'in sağ elindeki pisiform kemikte kırık olduğunu ve tedavisine sağlık ekibince başlandığını açıkladı.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Esenler Erokspor maçında sakatlanan Schneider'in, görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.

Alman basketbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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