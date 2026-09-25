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Karşıyaka, 40 milyon TL ödeyip transfer yasaklarını kaldırdı, sezona yarın başlıyor

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Karşıyaka, 40 milyon TL ödeyip transfer yasaklarını kaldırdı, sezona yarın başlıyor
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Karşıyaka, yarın 13.00'te Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom'a konuk olarak 53. sezonuna başlayacak. Geçen sezon küme düşmekten son salisede kurtulan Karşıyaka, 40 milyon TL ödeyerek transfer yasaklarını kaldırdı; Başkan Yiğit Tusder taraftardan sabır, inanç ve destek istedi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aralıksız 53'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan ligin en köklü takımlarından Karşıyaka maratona yarın Türk Telekom deplasmanında başlayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Son 3 sezondur ana sponsoru bulunmayıp geçen sezon küme düşmekten son salisede mucizevi bir şekilde kurtulan Karşıyaka lig öncesi antrenörlük görevine 9 yıl sonra yeniden Nenad Markovic'i getirdi. Transfere geç başlayabilen İzmir temsilcisi 9 takviyeyle kadrosunu yenilerken, 3 hazırlık maçı oynayabildi. Son iki hafta içinde eski oyuncu ile antrenörlerine toplam 40 milyon TL ödeme yaparak FIBA ve Basketbol Federasyonu'ndaki transfer yasaklarını kaldıran Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder çok yoğun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyerek taraftardan sabır, inanç ve destek istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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