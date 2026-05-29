Türk Telekom Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Türk Telekom Anadolu Efes basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

“ Türk Telekom Anadolu Efes basketbol maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan başlıklar arasında bulunuyor. Türk Telekom - Anadolu Efes mücadelesi için geri sayım sürerken, yayın saati, kanal bilgisi ve canlı izleme seçenekleri basketbol gündeminin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor.

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanında oynanacak Türk Telekom - Anadolu Efes, basketbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın saati ve platform bilgileri, karşılaşma öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES BEIN SPORTS 5 YAYIN BİLGİLERİ

Türk Telekom - Anadolu Efes mücadelesi Bein Sports 5 üzerinden Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifreli yayın seçeneğiyle basketbolseverlerle buluşacak.

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Play-off serisinin önemli maçlarından biri olan Türk Telekom - Anadolu Efes, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18.00’de başlayacak. Ankara’da oynanacak bu kritik karşılaşmada her iki ekip de finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türk Telekom - Anadolu Efes Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Başkentte gerçekleşecek bu önemli mücadele, yüksek tempolu bir basketbol karşılaşmasına sahne olacak.