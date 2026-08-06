Bilişim 500'de 39 Milyar Dolarlık Dev Hacim: Gelirler 1,6 trilyon tl'ye ulaşırken yapay zekâ yüzde 58 büyüdü

Türkiye bilişim sektörünün nabzını tutan “Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçlandı. Araştırma verilerine göre; 2025 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre %40 oranında artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı, dolar bazında ise yaklaşık 39 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu. Sıralamaya giren şirketlerin %8’i %100’ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı %323 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %58 artış kaydedildi. Bulut hizmetlerinin %60 oranında büyüdüğünü ortaya koyan araştırmada, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri ise %101 artış gösterdi. Bu yıl 27. kez kamu ve özel sektörü bir araya getiren 'Bilişim 500 Ödül Töreni'nde bilişim sektörünün bugünü ve yarını masaya yatırıldı. Bu yıl birincilik el değiştirirken, listenin zirvesine Türk Telekom yerleşti.

Her yıl bilişim sektörünün büyük heyecanla beklediği “Bilişim 500 - İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması” sonuçları, bu yıl “Teknolojinin İpek Yolu Anadolu’dan Geçmeli!” mottosu ile 5 Ağustos’ta Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Ülkemiz ve global pazar için yol gösterici olarak kabul edilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin verilerin de paylaşıldığı törende, 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri takdim edildi.

“KATEGORİLERE GÖRE SEKTÖRÜN LİDERLERİ AÇIKLANDI”

Bilişim 500 Araştırması’nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi ödülünü Logo Yazılım, Yılın Yapay Zekâ Kategori Birincisi ödülünü KoçSistem, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategori Birincisi ödülünü Türk Telekom, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori Birincisi ödülünü Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi ödülünü Arkel, Yılın Hizmet İhracatı Kategori Birincisi ödülünü TP Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi ödülünü ise HAVELSAN kazandı.

Şirketlerin ciro bilgilerine göre hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerde değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer alarak sektörün lider şirketleri arasında konumlandı.

Tören sponsorluğunu KoçSistem, araştırma sponsorluğunu Link, yayın sponsorluğunu Odine’nin üstlendiği, MobileITM’in misafir ağırlama sponsoru, Aselsannet’in exclusive sponsoru, Tein, Tribuntek, Türksat ve U2 AI Studio’nun sunum sponsorları, CRM Akademi’nin tanıtım sponsoru, BlackLion ve Sirius’un dijital iş ortakları olarak yer aldığı Bilişim 500 Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe yaptı.

Açılış programında; BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Link Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Odine Solutions Teknoloji COO’su Bora Yücel, Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Tein Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Tribuntek Kurucu Ortağı Serhat Güzel ve U2 AI Studio CEO’su Uygar B. Özkanca, törende yaptıkları konuşmalar ile sektörün bugünü ve yarınına ayna tuttular.

Bilişim 500 Araştırması ve ödül törenini 27 yıldır sürdürüyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirten BThaber Başkanı Murat Göçe konuşmasında; “Türkiye’de alanında tek olan bu değerli çalışmamızı 27 yıldır sponsorlarımızın gücü ve ekibimizin yoğun emeğiyle gururla sürdürüyoruz. Sektörümüzün verisini daha geniş kitlelere ulaştırmak için devlet kurumlarımızla ve derneklerimizle el ele vermeye, bu başarıyı ortak bir güç birliğiyle büyütmeye her zaman hazırız” dedi.

“YÖNETİLEN HİZMETLER, YAPAY ZEKÂ VE BULUT EKOSİSTEMİ BİRLİKTE BÜYÜYEN ÜÇ ALAN OLACAK”

Araştırma sürecine liderlik eden BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan konuşmasında sektörün genel eğilimlerini, şirketlerin sektördeki konumlarını ve rekabet dinamiklerini analiz eden Bilişim 500 Araştırması verilerini ve değerlendirmelerini paylaştı: “2025 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre %40 oranında artarak 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. Bu rakam yaklaşık 39 milyar dolara denk geliyor. 2023 yılında TL bazında %88, 2024 yılında ise %56 olarak gerçekleşen büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında; Türkiye bilişim sektörü büyümeye devam ediyor. Ancak ekonomik belirsizlikler ve yatırım kararlarının ertelenmesi sektörün gerçek büyüme potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor. 2025 yılında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin %8’i gelirlerini %100’ün üzerinde artırabilirken, yılın en yüksek büyüme oranı %323 oldu.

Sektör dinamikleri incelendiğinde yapay zeka, bulut ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının ön planda olduğunu belirten Özlem Unan, “Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre %58 artış kaydedildi. Bulut hizmetleri %60 oranında büyürken, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri %101 arttı. Uzman insan kaynağına erişim zorlaşırken kurumlar dış kaynaklı BT hizmetlerine ve yönetilen hizmetlere yöneliyor. Bu yıl araştırmaya ilk kez eklediğimiz yönetilen hizmetler kategorisinde gelirlerin yaklaşık 3 milyar TL seviyesine ulaşması bu dönüşümün en somut göstergesi. Yapay zeka alanında önümüzdeki dönemde başarının belirleyicisi, veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlara uyum ve mevcut sistemlerle entegrasyon olacak. Yapay zeka alanında, rekabeti yalnızca en iyi modeli geliştirenler değil, bu modelleri verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek GPU altyapısını sunabilen şirketler belirleyecek. Bu durum veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni bir büyüme alanı oluşturacak. Özetle önümüzdeki yıllarda yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak” dedi.

“FİNANS SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye bilişim sektörünün itici gücünün hâlâ finans sektörü olduğunu vurgulayan Unan, “Araştırma verilerine göre, Türkiye’de üretilen sektörel yazılım gelirlerinin %45’i bankaların teknoloji şirketleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kurumların sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımları ile verinin artan önemi, yazılım gelirlerinin büyümesini olumlu yönde destekliyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SADECE TEKNOLOJİ KULLANICISI DEĞİL UYGULAYICISI DURUMDA”

Açılış konuşmasında KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Sektörümüzde maalesef çok fazla bilgi yok. Bu nedenle Bilişim 500’ü; yurt dışında şirketimizi, sektörümüzü ve yatırımlarımızın çıktılarını anlatırken temel bir referans olarak kullanıyoruz. Bu yıl belirlenen ‘Teknolojinin İpek Yolu Anadolu’dan Geçmeli’ teması da son derece anlamlı. Türkiye; sadece teknolojinin kullanıcısı veya uygulayıcısı değil, aynı zamanda teknoloji üreten, bu üretimi gerçekleştirecek kabiliyete, gençliğe ve birikime sahip bir ülke. Geliştirdiğimiz çözümleri ve uygulamaları bu İpek Yolu vizyonuyla Anadolu’dan önce bölgemize, ardından tüm dünyaya yaymalıyız”dedi.

“ÜLKEMİZ GELECEĞİN STANDARTLARINI BELİRLEYEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK”

Link Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik konuşmasında; “Bugün önümüzde duran gerçek görev; bilimi teknolojiye, teknolojiyi katma değere, katma değeri ise milletimizin refahına dönüştürmektir. Bu yolda ülkemize, Türk mühendisleri ile girişimcilerimize ve gençlerimize inanıyorum. Yakın gelecekte dünya Türkiye'yi yalnızca büyük bir pazar olarak değil, teknoloji geliştiren, yapay zeka üreten, kritik sistemler tasarlayan ve geleceğin standartlarını belirleyen ülkelerden biri olarak konuşacak. İşte o gün geldiğinde Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan geçmeyecek, Anadolu'dan dünyaya yön verilecek” dedi.

“ÜLKEMİZİN VERİSİ ÜLKEMİZDE KALMALI”

Açılış programında konuşması ile yer alan Odine Solutions Teknoloji COO’su Bora Yücel, “Yapay zekâ artık ülkelerin güvenlik sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır.

Etkinliğin ana mesajı olduğu gibi; evet, Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan geçmeli. Özellikle Avrupa'da ve Orta Doğu'da yapay zekâ egemenliği ve buna hizmet etmek için egemen yapay zekâ fabrikaları çok ön plana çıkmış durumda. Bu açıdan ülkemizin verisinin Türkiye'de kalması ve yapay zekâ egemenliği için egemen yapay zekâ fabrikalarının ülkemizde kurulması bir milli güvenlik meselesidir” dedi.

“HEDEFİMİZ, GLOBAL PAZARLARA AÇILARAK İHRACATÇI KONUMA ULAŞILMAK OLMALI”

Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul ise konuşmasında ihracata dikkat çekti. “Yazılım hizmet ihracatımızın kişi başı 23 dolar seviyesinde kalması, sektördeki potansiyelimizin henüz çok küçük bir kısmını kullanabildiğimizi, ithalat karşısındaki net dış ticaret açığımızı açıkça gösteriyor. Teknolojinin İpek Yolu’nu Anadolu’dan geçirirken hedefimiz, bu üretimi içeride tutmakla sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan ve BAE gibi yıllık %20 büyüyen dev pazarlara açılarak net ihracatçı konuma ulaşmak olmalıdır.”

ÖZEL ÖDÜLLER DE SAHİPLERİNİ BULDU

Bilişim 500 Performans Ödülleri kapsamında, MG Mobil Teknoloji “Yılın 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi”, Finever Bilişim “Yılın 3 Yaşından Genç En Hızlı Büyüyen Şirketler Kategori Birincisi”, ELD Bilişim “Yılın Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen Kategori Birincisi” ve Link ise “Yılın Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Kategori Birincisi” ödülünün sahibi oldu.

25 Yıl Emek – Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler ödülleri kapsamında bilişim sektörüne katkılarıyla öne çıkan 16 kadın lider ödüle layık görülürken, BThaber 35. Yıl Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda vMind, "Bulut Hizmetlerinin Yükselen Değeri" ödülünün sahibi olurken, Erman Yapıcı ise BThaber Dostluk Ödülüne layık görüldü.

Bilişim 500 Kataloğuna store.bthaber.com’dan ulaşılabilir.

BİLİŞİM 500 ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ

YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM

YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK TELEKOM

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH

YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARKEL

YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ TP TÜRKİYE

YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA

HİZMET YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA

YAZILIM YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ REDINGTON TURKEY

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ASELSANNET

DONANIM YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

DONANIM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ASELSANNET

DONANIM YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ASELSANNET

DONANIM YILIN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KATEGORİ BİRİNCİSİ CSIT BİLİŞİM

HİZMET YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

HİZMET YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

HİZMET YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

HİZMET YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

HİZMET YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ BELBİM

HİZMET YILIN VERİ MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ İSTTELKOM

HİZMET YILIN YÖNETİLEN HİZMETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

HİZMET YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

YAZILIM YILIN IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ ASELSANNET

YAZILIM YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KOLAYSOFT TEKNOLOJİ

YAZILIM YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ CRM AKADEMİ

YAZILIM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ODINE SOLUTIONS

YAZILIM YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ ÖDEAL

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAVUNMA KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM SİGORTA KATEGORİ BİRİNCİSİ JFORCE BİLİŞİM

YAZILIM YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ

YAZILIM YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

YAZILIM YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE

HİZMET YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA

HİZMET YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE

HİZMET YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ PAYTEN TEKNOLOJİ

YAZILIM YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA

YAZILIM YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA

YAZILIM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE

YAZILIM YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ ING HUBS TÜRKİYE

YAZILIM YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARVENTO

DONANIM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ MİA TEKNOLOJİ

DONANIM YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TAV TECHNOLOGIES

DONANIM YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL

HİZMET YILIN SİBER GÜVENLİK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM

HİZMET YILIN DANIŞMANLIK HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRKSAT

HİZMET YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRKSAT

HİZMET YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ İŞNET

HİZMET YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ ASİS ELEKTRONİK

HİZMET YILIN YÖNETİLEN HİZMETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ ECLİT BİLİŞİM

YAZILIM YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM

YAZILIM YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LİNK

YAZILIM YILIN MOBİL UYGULAMALAR YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBİLİZ

YAZILIM YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM

YAZILIM YILIN MDM YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBILEITM

YAZILIM YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ BİMSER

YAZILIM YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETCAD

YAZILIM YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KRON

YAZILIM YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM

YAZILIM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM

YAZILIM YILIN İŞ UYGULAMALARI YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAĞLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ AKGÜN BİLGİSAYAR

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM TURİZM KATEGORİ BİRİNCİSİ HİTİT BİLGİSAYAR

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM FİNANS VE BANKACILIK KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM SAVUNMA KATEGORİ BİRİNCİSİ MİA TEKNOLOJİ

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM SİGORTA KATEGORİ BİRİNCİSİ AGİTO BİLGİSAYAR

YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM OTOMOTİV KATEGORİ BİRİNCİSİ BGTS

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK TELEKOM

BİLİŞİM 500 PERFORMANS ÖDÜLLERİ

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ MG MOBİL TEKNOLOJİ

YILIN 3 YAŞINDAN GENÇ EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ FİNEVER BİLİŞİM

YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ ELD BİLİŞİM

YILIN SON 3 YILDA EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN KATEGORİ BİRİNCİSİ LİNK

25 YIL KADIN / 35 YIL EMEK / BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler İSMİHAN BAYSAL ANDERSON

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler NİHAL BİLAL

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler ÇİĞDEM KAYALI

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler AYFER DOĞRU

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler FİLİZ YILMAZ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler AYTÜL SEPETÇİ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler PINAR TÜFENKÇİ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler ÇİĞDEM KILIÇ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler DİLEK ÇALIŞKAN

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler YASEMİN BUDAK

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler AYLA YILDIRIM ALTINTAŞ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler TUBA ŞEHİRALTI

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler BERRİN ÖZSELÇUK

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler SELMA GÜNAYDIN

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler NİLÜFER ERAYTAÇ

25 YIL EMEK - Bilişim Sektörüne Değer Katan Kadın Liderler ÖZLEM UNAN

35 YIL EMEK AHMETHAN GÖKÇAY

35 YIL EMEK CANAN MALKOÇ

35 YIL EMEK MURAT PEKMEZYAN

35 YIL EMEK ORHAN ERAYTAÇ

35 YIL EMEK MUSTAFA ROLLAS

BULUT HİZMETLERİNİN YÜKSELEN DEĞERİ VMIND

BTHABER DOSTLUK ÖDÜLÜ ERMAN YAPICI