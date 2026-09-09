Türk Telekom’dan okula dönüşte öğrencilere özel cihaz imkanları

Öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen teknolojileri erişilebilir kılmayı amaçlayan Türk Telekom, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm satış kanallarında akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini öğrenci ve velilerle buluşturan 'okula dönüş' kampanyası başlattı.

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler için teknolojiyi daha erişilebilir kılmayı hedefleyen Türk Telekom, bu yıl da öğrenci ve velilerin "okula dönüş" heyecanına sunduğu uygun teknoloji imkanlarıyla ortak oluyor. Yapılan açıklamaya göre, okula dönüş dönemine özel hazırladığı cihaz kampanyasıyla öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdüren şirket, kampanya kapsamında, akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık ve tabletlerde uygun fiyatlı seçeneklerden uygun ödeme planlarına kadar birçok fırsatı öğrenciler ve velilerle buluşturuyor. Kampanya ile öğrenciler; derslerini takip etmek, ödevlerini hazırlamak, araştırma yapmak ve sosyal hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları cihazlara 4-30 Eylül tarihleri arasında markanın mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için markalarla güçlü iş birlikleri yaptıklarını belirten Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, "Şirket olarak müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine çözümler sunmak, dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde ve herkes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Günümüzde eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, fırsat eşitliği ve geleceğe daha güçlü bir başlangıç için büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle teknolojiyi toplumun her kesimine ve ülkemizin her köşesine ulaştırmayı öncelik olarak görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçirdiğimiz 'okula dönüş' kampanyasıyla öğrencilerimizin eğitim hayatını ve sosyal yaşamını destekleyen yenilikçi cihazlarla yolculuklarına eşlik ediyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından birinin erişilebilir teknoloji olduğuna inanıyor, geniş mağaza ağımız ve satış kanallarımızla Türkiye'nin her noktasındaki öğrenciye aynı imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte müşterilerimize sadece avantajlı cihazlar değil mağazadan dijital kanallara her temas noktasında en üst seviye deneyimi sunmayı önemsiyoruz. Kampanyamızın öğrencilerin okula dönüş heyecanına değer katacağına inanıyor, yeni-eğitim öğretim yılının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

5G uyumlu akıllı telefonlar, tablet, akıllı saat ve kulaklıklarda taksitli ödeme kolaylığı

Açıklamaya göre, okula dönüş kampanyası kapsamında 5G uyumlu akılı telefonlar, tabletler peşin fiyatına taksitli ödeme imkanlarıyla sunuluyor. Akıllı saatler, kulaklıklar özel fiyatlar ve taksitli ödeme kolaylığıyla müşterilerle buluşuyor. Ayrıca seçili teknoloji ürünlerinde ikili alımlarda ikinciye indirim imkanından, peşin fiyatına taksit seçeneklerine kadar uygun ödeme koşulları bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı