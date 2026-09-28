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Aliağa Petkimspor 85-81 kazandı, Karşıyaka Basketbol 73-72 yenildi

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Aliağa Petkimspor 85-81 kazandı, Karşıyaka Basketbol 73-72 yenildi
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Aliağa Petkimspor, sahasında Denizli Basket'i 85-81 mağlup ederken Karşıyaka Basketbol deplasmanda Türk Telekom'a 73-72 yenildi. Geçtiğimiz sezonun son haftasına küme düşme korkusuyla giren iki İzmir temsilcisi bu sezon aynı tabloyu yaşamak istemiyor.

İzmir'i Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başlarken, Karşıyaka Basketbol ise mağlubiyet aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka Basketbol, sezona farklı sonuçlarla başladı. Aliağa Petkimspor, sahasında Denizli Basket'i 85-81 mağlup ederken, Karşıyaka Basketbol ise deplasmanda Türk Telekom'a 73-72 yenildi.

Geçtiğimiz sezonun son haftasına küme düşme korkusuyla giren iki İzmir temsilcisi, bu sezon aynı tabloyu yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Denizli Basket galibiyetinin ardından saha içindeki atmosferi ve basketbol kalitesini daha da yükseltmeye devam edeceklerini söyledi. Karşıyaka Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise Türk Telekom yenilgisinin ardından önlerine bakmaları gerektiğini belirterek, Karşıyaka'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Öte yandan gelecek hafta Karşıyaka Basketbol, seyircisiz oynanacak mücadelede Galatasaray'ı ağırlayacak. Aliağa Petkimspor ise deplasmanda Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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