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Formula Kite Avrupa Şampiyonası Akyaka'da sona erdi

Formula Kite Avrupa Şampiyonası Akyaka'da sona erdi
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Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Akyaka Kite Beach'in ev sahipliği yaptığı şampiyonaya 34 ülkeden 92 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Türk Telekom Bölge Müdürü Hüseyin Ertek ve İKA Başkanı Spyros Krotsis katıldı.

Kadınlar genel klasmanında Fransa'dan Lauriane Nolot birinci, Hollanda'dan Jessie Kampmann ikinci, İsviçre'den Elena Lengwiler üçüncü oldu.

Kadınlar Avrupa klasmanında ise Lauriane Nolot birinci, Jessie Kampmann ikinci, Elena Lengwiler üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler genel klasmanında Singapur'dan Maximilian Maeder şampiyonluk. İsviçre'den Gian Stragiotti ikincilik, Avusturya'dan Valentin Bontus üçüncülük elde etti.

Erkekler Avrupa klasmanını Gian Stragiotti birinci, Valentin Bontus ikinci, Riccardo Pianosi üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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