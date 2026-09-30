Yerli telefonun ismi ne olacak, ASELSAN telefonunun ismi ne olacak?

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ASELSAN telefonunun ismi ne olacak sorusu, projenin detayları netleştikçe gündemin üst sıralarına yerleşti. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılması planlanan telefonun üretim merkezi Malatya olacak; ASELSAN donanım ve üretimi, Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını üstlenecek. Yerli telefon için uluslararası pazarda da kullanılabilecek, akılda kalıcı ve güçlü bir marka oluşturulması amaçlanıyor. Peki yeni yerli telefonun adı ne olacak, hangi özelliklerle gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

YERLİ TELEFONUN İSMİNİ ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Yerli akıllı telefon projesinde teknik çalışmaların yanı sıra markalaşma süreci de hız kazandı. Projenin hedefi, telefonun yalnızca Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da akılda kalıcı ve güçlü bir marka kimliğiyle yer alması. Bu doğrultuda belirlenecek 5 isim seçeneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Telefonun raflarda hangi adla yer alacağı, Erdoğan'ın tercihinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

ASELSAN TELEFONU MALATYA'DA ÜRETİLECEK

TTT İnovasyon öncülüğünde yürütülen projede üretim üssü olarak Malatya seçildi. Projedeki iş bölümüne göre ASELSAN, telefonun donanım tasarımı ve üretim süreçlerinden sorumlu olacak. Türk Telekom ise yazılım altyapısı, içerik hizmetleri, pazarlama, dağıtım ağı ve marka çalışmalarını yönetecek. Türk mühendislerin özellikle batarya ve kamera teknolojilerine odaklandığı projede, cihazın 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.

YERLİ TELEFON HANGİ SEGMENTTE YER ALACAK?

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in açıklamalarına göre yerli telefonun tek bir modelle sınırlı kalmaması, premium, üst ve orta segmentte farklı seçeneklerle pazara çıkması hedefleniyor. Uzun pil ömrü ve güçlü kamera performansı, telefonun rakip markalar karşısında öne çıkarılması planlanan özellikleri arasında bulunuyor.

ÖNCE ANDROID, SONRA YERLİ İŞLETİM SİSTEMİ

Yerli akıllı telefonun ilk etapta Android işletim sistemiyle kullanıcılara sunulması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ise yerli işletim sistemi ve yerli çip kullanımına geçilmesi amaçlanıyor. Bu aşamalar arasındaki geçişlerin yaklaşık birer yıllık periyotlarla tamamlanması öngörülürken, söz konusu hedefler için yatırımların başlatıldığı bildirildi.

ASELSAN'IN TELEFON TECRÜBESİ 1990'LARA DAYANIYOR

ASELSAN, cep telefonu üretimine ilk kez adım atmıyor. Şirket, Türkiye'de mobil telefonların yeni yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda bu alanda önemli bir başarıya imza atmıştı. Geliştirme çalışmaları 1993 yılında başlayan ASELSAN 1919, 1997'de üretilerek şirketin geliştirdiği iki cep telefonu modelinden biri oldu. Bu modelle birlikte Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülke arasına girdi. İlk partide 500 adet üretilen ASELSAN 1919'un ilk ihracatı Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildi.

YERLİ TELEFON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mevcut takvime göre ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Telefonun fiyatı, detaylı teknik özellikleri ve marka adı ise önümüzdeki süreçte açıklanacak.