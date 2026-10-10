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Afife Jale'nin yaşamını konu alan 'Afife' balesi AKM'de prömiyer yaptı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Afife balesi, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyer yaptı. Eser, Afife Jale'nin 1919'da ilk kadın oyuncu olma mücadelesini ve yaşamının son dönemini dansla sahneye taşıyor; 14, 15, 17 ve 29 Ekim'de yeniden izlenebilecek.

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin mücadele dolu yaşamını konu alan modern bale prodüksiyonu "Afife", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasak olduğu 1919 yılında tüm engellere rağmen sahneye adım atan ilk kadın oyuncu Afife Jale'nin özgürlük, tutku ve cesaretle örülü yaşam öyküsünü dansın evrensel diliyle sahneye taşıyor.

İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından yine AKM'de sahnelenen yapıt, İDOB'un yeni prodüksiyonuyla yeniden hayat buldu.

Bestesi Turgay Erdener'e, libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait yapıtta, Afife Jale'nin yaşamını yitirmeden önce Bakırköy Akıl Hastanesi'nde geçirdiği son dönemi, hasta bakıcıların gözetiminde geçmişindeki dört ayrı dönemi anımsaması ve ilk aşkı Ziya'nın kollarında hayata veda edişi dramatik bir kurguyla aktarılıyor.

Sanatçının yaşamındaki dönüm noktalarını temsil eden dört ayrı evre, dört farklı renkle sembolize edilen dansçılar tarafından sahneye taşındı. Temsilde başkarakter Afife'ye İlke Kodal hayat verirken "Altın Afife"yi Berin Günay, "Kırmızı Afife"yi Gizem Atik Tuncay, "Mor Afife"yi Deniz Kılınç Tunçeli, "Gümüş Afife"yi ise Berfu Elmas canlandırdı.

Yapıtta Afife Jale'nin yaşamında derin izler bırakan figürlerden kuzeni ve ilk aşkı Ziya'yı Berkay Günay, eşi Selahattin Pınar'ı Batur Büklü, dönemin aktrisi Elisa Binemeciyen'i Zuhal Karaca, hasta bakıcılar olan "3 Gölge"yi ise Emre Karaca, Ahmet Şahin ve Taner Güngör sahneye yansıttı.

Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Bahar Korçan, ışık tasarımı Cem Yılmazer ve video tasarımı ise Aisha Hajiyeva imzası taşıyor.

"Afife" balesi, sezon programı kapsamında 14, 15, 17 ve 29 Ekim tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA
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