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Karşıyaka'da transfer yasağı kalktı, 9 yeni transferine lisans çıkaracak

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Karşıyaka'da transfer yasağı kalktı, 9 yeni transferine lisans çıkaracak
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Karşıyaka, eski oyuncu ve antrenörlere olan borçlarını kapatınca TBF'nin uyguladığı transfer yasağı kalktı. Böylece 9 yeni transferine lisans çıkarma hakkı elde eden Karşıyaka, cumartesi Türk Telekom deplasmanında sezonun ilk maçını oynayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk maçını cumartesi günü Türk Telekom deplasmanında oynayacak Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı. Önce FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAT) alacakları kesinleşen eski yabancı oyuncularına bir miktar ödeme yaparak kalan kısmı taksitlendiren yeşil-kırmızılılar, Türkiye Basketbol Federasyonu kanalıyla kulübe transfer yasağı getiren eski yerli oyuncular ile antrenörlere borçlarını da kapattı. Oyuncularının lisanslarını çıkarma hakkı elde eden Kaf-Kaf 9 yeni transferine lisans alacak.

Karşıyaka yönetimi, alacaklarında indirime gitmeyi kabul eden eski oyunculardan Samet Geyik ve Ozan Yılmaz'a da teşekkür ederek, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır. Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik ve Ozan Yılmaz'a teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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