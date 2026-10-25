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Yukatel Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilip 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı

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Yukatel Denizli Basket, FIBA Europe Cup'ta 3 maçta 2 galibiyet almasına rağmen ligde alt sıralardan kurtulamadı ve Türk Telekom'a deplasmanda 97-76 yenilerek 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı. Antrenör Zafer Aktaş düşük enerji ve rotasyondan katkı alamamayı gerekçe gösterdi.

BU sezon ilk kez yer aldığı FIBA Europe Cup'ta 3 maçta 2 galibiyet alan Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise alt sıralardan kurtulamadı. Denizli ekibi, 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini Türk Telekom'a deplasmanda 21 sayı farkla 97-76 yenilerek aldı. Avrupa'da üst üste 3 deplasman maçı oynadığı periyottan geçen Denizli Basket'te antrenör Zafer Aktaş, "Maça çok düşük enerji ile başladık, rakibimiz ise yüksek şut isabetiyle başladı. İlk yarının sonlarına doğru rakibimizi yakaladık fakat hem kısıtlı olan enerjimiz hem de rotasyonda bazı oyuncularımızdan hiç katkı alamayışımız yüzünden rakibimiz arayı tekrar açtı. Şimdi tekrar FIBA Europe Cup'ta bir deplasman maçına gideceğiz ve dönüşte içeride Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacağız. Umarım en az yorgunluk ve yıpranmayla Denizli'ye dönüp o maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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