Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'e 20 ülkeden 50 tenisçi katılacak

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde 20 farklı ülkeden 50 profesyonel tenisçinin katılacağı organizasyonun basın toplantısı Ankara'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Arjantinli tenisçi Solana Sierra ile turnuva direktörü Farhang Mohajerani katıldı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Ankara'da ilk defa bu seviyede turnuva yapıldığını vurgulayarak "Bu turnuvalar sayesinde büyük şehirlerimizde tenise olan ilgi artacak daha sonra küçük şehirlere yayılacak. Bu turnuva başkentimize çok yakıştı. Bu tarz turnuvaların sayısı ne kadar fazla olursa oyuncularımızın sayısı o kadar artacaktır, başarı oranımız da artacaktır." dedi.

Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç ise Türkiye'de çok az turnuva düzenlendiğine dikkati çekerek "Umarım Türk Telekom ile önümüzdeki yıllarda daha büyük turnuvalar yaparız. Bu başlangıç olsun." diye konuştu.

Arjantinli tenisçi Solana Sierra, turnuva için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Toplantı sonrasında milli sporcu Ayşegül Mert, basın mensuplarıyla gösteri maçı yaptı.

Organizasyon, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA