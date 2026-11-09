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Türk Telekomünikasyon'da Yunus Arıncı, KAP'a bildirilen istifayla üyelikten ayrıldı

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Türk Telekomünikasyon AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada yönetim kurulu üyesi Dr. Yunus Arıncı'nın istifa ettiğini duyurdu. Şirket, Arıncı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını KAP üzerinden bildirdi.

Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Yunus Arıncı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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