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Ankara Açık WTA 125'te Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz üst tura yükseldi

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Ankara Açık WTA 125'te Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz üst tura yükseldi
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te ilk gün maçları tamamlandı. Çağla Büyükakçay ve Berfu Cengiz rakiplerini yenip üst tura çıkarken, Deniz Dilek'in 1 numaralı seribaşı Solana Sierra ile maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ilk gün maçları sona erdi.

Topspin Tennis Academy Bilkent'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 20 farklı ülkeden 50 profesyonel tenisçi madalya mücadelesi veriyor.

Ankara'daki ilk tur mücadelesinde Türk Telekom Center Court'ta Slovakyalı tenisçi Katarina Kuzmova ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, rakibini 2-1 yendi.

Milli tenisçilerden Berfu Cengiz ise turnuvadaki ilk maçında Polonyalı Martyna Kubka'yı 2-0 mağlup etti.

Günün bir diğer maçında ise Türk kadın tenisçilerden Alya Naz Altınel ile Çinli Han Shi karşılaştı. Alya Naz, rakibine 2-0 kaybetti.

İlay Yörük de Polonyalı rakibi Weronika Falkowska'ya ilk maçında 2-0 yenildi.

Günün son maçında ise Türk tenisinin genç jenerasyonunda öne çıkan 19 yaşındaki Deniz Dilek, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Solana Sierra ile karşılaştı ancak bu maç sağanak nedeniyle ertelendi.

Bu sonuçlarla Türk tenisçiler Berfu Cengiz ve Çağla Büyükakçay bir üst tura yükseldi.

Organizasyon, 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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