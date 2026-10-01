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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti

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Muş Bulanık'ta Kaymakam Koşansu, öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti
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Muş Bulanık'ta Türk Telekom İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti. Öğrenciler kaymakamlığın görevlerini ve merak ettiklerini sordu; Koşansu düzenli çalışma, kitap okuma ve araştırmacı olma tavsiyesinde bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Telekom İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

Öğretmenleriyle kaymakamlığa gelen öğrenciler, Koşansu ile bir süre sohbet etti.

Kaymakamlığın görev ve sorumlulukları hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruları Koşansu'ya yöneltti.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına ilişkin talep ve düşüncelerini de dinleyen Koşansu, çocuklara düzenli çalışmalarını, kitap okumalarını ve araştırmacı olmalarını tavsiye etti.

Öğrencilerin gelecekte ülkeye faydalı bireyler olmalarını temenni eden Koşansu, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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