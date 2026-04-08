Türk Telekom, BKT EuroCup'a veda etti

JL Bourg - Türk Telekom : 94-78

İSTANBUL, -

SALON: EKINOX

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Carlos Cortes, Josip Radojkovic

COSEA JL BOURG: Gach 21, Moulare 9, Mokoka 15, Mcdowell-White 6, Lindo 9, Kokila 7, Mitchell 6, Mcghee 13, Kane, Agee 8, Guedegbe

TÜRK TELEKOM: Allman 7, Devoe 9, Smith 18, Trifunovic 3, Alexander 10, Simonovic 5, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Berkan Durmaz

1'İNCİ PERİYOT: 26-16

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-59

Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 94-78 yenilerek seride 2-1 geri düştü ve elendi. Bu sonuçla Cosea JL Bourg finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk periyodun sonlarında özellikle yakın mesafe atışlarda yüksek isabet oranı yakalayan ev sahibi takım farkı çift hanelere taşıyarak çeyrekten 26-16 önde ayrıldı.

2'nci çeyreğe sert savunmayla başlayarak art arda 5 sayı üreten temsilcimiz rakibine periyodun hemen başında mola aldırdı. Türk Telekom ilk yarının bitimine 3.44 kala hızlı hücumla gelen Usher'ın smacıyla 35-34 öne geçmeyi başardı. Çeyrek sonunda basit hatalar yapan Ankara ekibi üstünlüğünü koruyamadı ve soyunma odasına 4 sayı geride gitti: 43-39.

2'nci yarıya istediği gibi başlayamayan Türk Telekom 3'üncü çeyreğin ilk 4 dakikasında rakibinin farkı tekrar çift hanelere yükseltmesini engelleyemedi. Temsilcimiz bu periyodu da 9 sayı geride tamamladı: 68-59.

Son periyotta oyun hakimiyetini kaybeden ve farkın açılmasına engel olamayan Türk Telekom sahadan 94-78 mağlup ayrılarak final şansını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı