Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 91-88 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, savunmada seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, evlerinde oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Can, "Böyle bir maç kaybetmek tabii ki hepimiz için çok üzücü, kalp kırıcı. Özellikle ikinci yarıdaki savunmamız çok düşüktü. Böyle bir seviyede daha iyi savunma yapıyor olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA