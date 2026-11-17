Türk Telekom La Laguna Tenerife'ye 91-88 yenildi, Erdem Can daha iyi savunma istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında Türk Telekom, İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 91-88 mağlup oldu. Başantrenör Erdem Can, evinde kaybedilen maçın ardından özellikle ikinci yarıdaki savunmanın düşük olduğunu belirterek daha iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 91-88 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, savunmada seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, evlerinde oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Can, "Böyle bir maç kaybetmek tabii ki hepimiz için çok üzücü, kalp kırıcı. Özellikle ikinci yarıdaki savunmamız çok düşüktü. Böyle bir seviyede daha iyi savunma yapıyor olmamız gerekiyor." diye konuştu.