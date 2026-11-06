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Türk Telekomlu Doğuş Özdemiroğlu, EuroCup'ta 19 yıl sonra haftanın MVP'si seçildi

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Türk Telekom'un Skyliners Frankfurt'u 98-78 yendiği EuroCup 6. hafta maçında 13 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt üreten oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu haftanın MVP'si seçildi. EuroCup'ta 19 yıl sonra bir Türk MVP olurken, isim değişikliğinden sonra bu ödülü alan ilk Türk oldu.

Basketbol Avrupa Kupası'nda (EuroCup) 19 yıl aradan sonra bir Türk oyuncu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Türk Telekom'un oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, başkent ekibinin EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla "haftanın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Almanya temsilcisi karşısında 13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üreten 30 yaşındaki oyun kurucu, verimlilik puanında 28'e ulaştı ve kariyerinde ilk kez EuroCup'ta haftanın MVP'si oldu.

EuroCup'ta ilk

Tecrübeli gard, EuroCup tarihinde haftanın MVP'si seçilen 3. Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Hüseyin Beşok, organizasyonda 2005-06 sezonunda Fransa temsilcisi Le Mans formasıyla 4. haftanın, Kaya Peker ise 2007-08 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı.

ULEB Cup adıyla 7 Haziran 2002'de kurulan organizasyon, 2008-09 sezonunun ardından EuroCup ismini aldı.

Doğuş Özdemiroğlu, isim değişikliğinin ardından MVP seçilen ilk Türk oldu.

Kaynak: AA
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