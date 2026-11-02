İsviçreli çellist Jodok Vuille, Türkiye'deki ilk büyük solo konserinde Şımarık'ı çaldı

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Müzik dünyasında "Jodok Cello" adıyla tanınan İsviçreli çellist Jodok Vuille, Türkiye'deki ilk büyük solo konserini İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirdi.

Klasik müziği modern dokunuşlarla harmanlayan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konserde klasik repertuvarın yanı sıra popüler müziğin sevilen parçalarına ve unutulmaz film müziklerine de yer verdi.

Tarkan'ın "Şımarık" şarkısını da çellosuyla yorumladı. Sanatçı, repertuvarında Andrea Bocelli, Billie Eilish ve Ludovico Einaudi gibi dünyaca ünlü isimlerin eserlerinin yanı sıra "Titanik", "Mission Impossible" ve "Game of Thrones" gibi hafızalara kazınan film ve dizilerin jenerik müziklerine de yer verdi.

"Türk insanı çok cana yakın ve misafirperver"

Konser aralarında dinleyicilerle sohbet eden başarılı sanatçı, Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan sevgisini dile getirdi.

Tüm dünyanın Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Jodok Vuille, "Bu sevgi sadece köklü kültürünüz ve tarihiniz için değil, aynı zamanda Türk insanının çok cana yakın ve misafirperver olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Türk mutfağına olan ilgisinden de bahseden sanatçı, özellikle döner kebap ve baklavaya büyük hayranlık duyduğunu söyledi.

Çello eğitimine henüz 6 yaşındayken başladığını dile getiren Vuille, İsviçre'nin Luzern kentindeki tabiatın güzelliğini ve dinginliğini yansıtan özel eserler de icra etti.

Vuille, kariyerine ilişkin dikkat çekici bir anısını da izleyicilerle paylaştı. Sosyal medyaya ilk başladığında çok az takipçisi olduğunu aktaran müzisyen, yaptığı bir icranın dünyaca ünlü İrlandalı sinema oyuncusu Pierce Brosnan tarafından beğenilip paylaşılmasının ardından büyük bir kitleye ulaştığını ve bir anda yüz binlerce takipçi kazandığını anlattı.

Yaklaşık iki saat süren konser, sanatseverlerin uzun süren alkışlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA