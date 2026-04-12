Bursaspor Basketbol - Türk Telekom: 92-94
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol, evinde oynadığı maçta Türk Telekom'a 94-92 mağlup oldu. Maç sonunda 1. periyot 28-28, devre 53-53 ve 3. periyot 68-75 sonuçlandı.
SALON: Tofaş
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
BURSASPOR BASKETBOL: Brandın Childress 20, Yavuz Gültekin 16, Vincent King 13, Marcus Georges-Hunt 13, Mike Smith 11, Javin DeLaurier 8, Artur Konontsuk 4, Landry Nnoko 4, Berk Can Akın 3
TÜRK TELEKOM: Michael Jaden Devoe 21, Uros Trifunovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Jordan Usher 10, Ata Kahraman 8, Jaleen Smith 7, Kris Bankston 6, Berkan Durmaz 5, Kyle Alexander 2, Marko Simonovic
