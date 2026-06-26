EuroLegaue açıkladı; Beşiktaş GAİN de katıldı, yeni sezonda 3 Türk takımı olacak
EuroLeague Yönetim Kurulu, 2026-27 sezonunda mücadele edecek 20 takımlık kadroyu onayladı. Beşiktaş GAİN bir yıllık wild card alırken, EuroLeague'de üç Türk takımı yer alacak. Ayrıca Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve TOFAŞ EuroCup'ta mücadele edecek.
EUROLEAGUE bugün yaptığı yönetim Kurulu toplantısında 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takımlık kadroyu onayladığını duyurdu Buna göre Beşiktaş GAİN bir yıllık 'wild card' aldı. Böylece EuroLegaue'in yeni sezonunda 3 Türk takımı mücadele edecek.
EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu bugün Barselona'da toplandı ve 7 Temmuz 2026'da onaylanmak üzere ECA Genel Kurulu'na sunulacak stratejik ve rekabetle ilgili bir dizi kararı onayladı. Bu kararlara göre; Kurul, 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takımlık kadroyu onayladı; Paris Basketbol ve Beşiktaş GAİN bir yıllık 'wild card' aldı.
Öte yandan kulüpler, 2027-28 sezonu için EuroLeague'i 24 takıma çıkarma kararlarını yeniden teyit etti ve bu genişlemeyi karşılayacak yarışma formatlarını değerlendirmeye devam etmeyi kabul etti
Ayrıca Kurul, 2026-27 BKT EuroCup sezonu için katılımcı kulüplerin nihai listesini de onayladı. Buna göre Türkiye'den Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom 5 yıllık, TOFAŞ ise 1 yıllık lisans aldı.
Kurul, 2026-27 sezonunun resmi takvimini de onayladı; EuroLeague ve BKT EuroCup sırasıyla 24 Eylül ve 29 Eylül'de başlayacak.