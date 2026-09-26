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Ankara'da ilk kez düzenlenen WTA 125 tenis turnuvası devam ediyor

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Ankara'da ilk kez düzenlenen WTA 125 tenis turnuvası devam ediyor
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, Ankara'da ilk kez düzenleniyor. Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, amaçlarının ileride WTA 250 ve ATP 500 düzeyinde turnuvalar gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, Ankara'da devam ediyor.

Topspin Tennis Academy Bilkent'te düzenlenen organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, organizasyonun Ankara'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, "Uzun yıllardır böyle bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik." dedi.

Ankara'da spora ilgi duyan çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Geliç, "Ankara'da bu ölçekte organizasyonlar bugüne kadar yapılmadı. Spora çok tutkun insan var. Amacımız ileride WTA 250 ve ATP 500 düzeyinde de turnuvalar gerçekleştirmek. Bu şehir Avrupa'nın en büyük beşinci şehri, çok daha iyi organizasyonlara layık." diye konuştu.

Gösteri maçı için Ankara'ya gelen Mansour Bahrami'ye yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Geliç, Türk tenisçilerin bu tür turnuvalarda mücadele etmesinin önemine değinerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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