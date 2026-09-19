Türk Telekom Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da geçen sezonu aşmayı hedefliyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, 2026-27 sezonunda yenilenen kadrosuyla hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de BKT Avrupa Kupası'nda geçen sezonun üzerine çıkmayı amaçlıyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ile oyuncuları Ismael Bako ve Tim Schneider, Ankara Spor Salonu'nda AA muhabirine yeni sezon hedeflerini ve hazırlık sürecini anlattı.

Takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve oynadıkları hazırlık maçlarında eksiklerini görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncuların sisteme uyum sağlaması için hazırlık sürecini verimli geçirdiklerini belirten Doğuş, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok sayıda hazırlık maçı oynadık ve buralarda eksiklerimizi, sezon içinde bizi daha iyi yapacak şeyleri görme fırsatı bulduk. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın da sisteme adapte olabilmesi için birlikte güzel vakit geçirdik. Sezonun başlamasına az kaldı. Son bir haftalık çalışmanın ardından sezona hazır olacağız." dedi.

Geçen sezon ortaya koydukları performansın üzerine çıkmak istediklerini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene takım olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ancak bu sezon bunun üzerine koyarak hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda gitmek istediğimiz yere kadar ilerlemek istiyoruz. Bunu yapabilecek kimyaya ve potansiyele sahibiz. Doğru yolda ilerlersek hedeflerimize ulaşabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara seyircisinin takıma önemli bir güç kattığını vurgulayan Doğuş, şunları kaydetti:

"Ankara'ya gelmeden önce böyle bir seyirci potansiyeli olduğunun farkında değildim. Buraya geldikten sonra özellikle Ankara'da oynadığımız maçlarda ciddi bir üstünlük kurduğumuzu gördüm. Bizi destekledikleri zaman enerjimiz düşükse ya da motivasyon kaybı yaşıyorsak itici bir güç oluyorlar."

Bako: "Hedef kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak"

Türk Telekom'un yeni transferlerinden Belçikalı Ismael Bako, takımın başarısı için sahada enerjisi, savunması ve ribauntlarıyla katkı sunmak istediğini belirtti.

Kendisine düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu aktaran Bako, "Hedefimiz kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak. Ben de takımın kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu, ribaunt almak, smaç yapmak, yüksek enerjiyle oynamak ve özellikle savunmada katkı vermek olabilir. Benim rolüm bu olacak." diye konuştu.

Türk Telekom'u tercih etmesinde Erdem Can ile yaptığı görüşmenin önemli rol oynadığını anlatan Bako, "İlk olarak koçla konuştuğumda çok iyi hissettim. Beni anladığını ve sahip olduğum potansiyeli bildiğini düşündüm. Birlikte oynayacağım takım arkadaşlarını da gördüğümde aramızda iyi bir bağ ve kimya oluşabileceğini hissettim. Bu nedenle Türk Telekom'u tercih etmek benim için zor bir karar olmadı." diye konuştu.

Schneider: "Kulübün çok büyük hedefleri var"

Alman oyuncu Tim Schneider, Türk Telekom'un yeni sezona büyük hedeflerle başladığını söyledi.

Takım olarak gelişmeye odaklandıklarını ifade eden Schneider, "Kulübün çok büyük hedefleri var. Her şeyi kazanmak için mücadele ediyoruz. En önemlisi her geçen gün gelişmek ve sezon boyunca daha iyi bir takım haline gelmek. Aynı zamanda taraftarlara ve özellikle Ankara şehrine bizi izlerken keyif vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kadronun büyük ölçüde yenilenmesine rağmen hazırlık döneminin olumlu geçtiğini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Takımda çok sayıda yeni oyuncu var ama hazırlık dönemi çok iyi geçiyor. Herkesin hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Koçumuz çok talepkar ancak aynı zamanda oyuncularıyla iletişimi çok iyi. Bizi nasıl daha iyi hale getireceğini ve her gün nasıl odaklanmamızı sağlayacağını çok iyi biliyor. Çok iyi bir grup olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA