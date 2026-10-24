Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Telekom, Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yenerek ligde 4. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yendi. Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. galibiyetini alırken Yukatel Denizli Basket 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 12, Schneider 11, Trifunovic 21, McKissic 12, Bankston 9, Lamb 12, Bako 5, Taylor 8, Ata Kahraman 5, Göktuğ Baş, Emircan Koşut 2

Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 12, Meeks 9, Pecarski 2, Mahir Ağva 4, Dunn 14, Mustafa Yılmaz 4, Erten Gazi 2, Amzil 4, Egemen Güven 9, Yaman Alişan 2

1. Periyot: 29-13

Devre: 47-40

3. Periyot: 75-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yendi.

Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. galibiyetini aldı, Yukatel Denizli Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film

Vurulduğu dönem 40 gün boyunca aynı filmi izlemiş

Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan genç kadını bıçakladı! O anlar kamerada

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan kadını bu hale getirdi
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek