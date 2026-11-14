Play-Off hattındaki Aliağa Petkimspor, evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti

Play-Off hattındaki Aliağa Petkimspor, evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Bu sonuçla Petkimspor son 5 maçta 4. galibiyetini alıp iç sahadaki 2 maçlık yenilgi serisini bitirdi ve 8 hafta sonunda 5 galibiyete ulaştı; Türk Telekom 6 galibiyette kaldı.
SALON: Aliağa Belediyesi Enka
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı
TÜRK TELEKOM: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9
1'İNCİ PERİYOT: 23-16
DEVRE: 44-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda deplasmanda aldığı galibiyetlerle Play-Off hattına yerleşen Aliağa Petkimspor, evinde İzmir'e lider gelen Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 23-16, devreyi 44-39, üçüncü periyodu 65-61 önde tamamladı. Ev sahibinde Thomas 21, Yiğit Onan 20 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Ligde 3'ü deplasmanda son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken iç sahadaki 2 maçlık yenilgi serisine son veren Aliağa Petkimspor 8 hafta sonunda 5 galibiyete ulaştı. Türk Telekom ise 6 galibiyette kaldı.