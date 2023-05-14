Şuhut Haberleri - Şuhut Haber - Haberler

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Şuhut Haberleri

Şuhut haber, Şuhut son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 14.05.2023
Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı

Çatıya çıkan inek imece usulü kurtarıldı

Şuhut - 13.05.2023
Afyonkarahisar'da çatıya mahsur kalan inek köylüler tarafından kurtarıldı

Afyonkarahisar'da çatıya mahsur kalan inek köylüler tarafından kurtarıldı

Şuhut - 13.05.2023
ÇATIYA ÇIKAN İNEK İMECE USULÜ KURTARILDI

ÇATIYA ÇIKAN İNEK İMECE USULÜ KURTARILDI

Şuhut - 13.05.2023
Gençlik Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Gençlik Merkezi öğrencileri ve vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Şuhut - 12.05.2023
Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Şuhut - 12.05.2023
Jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor

Jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor

Şuhut - 10.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Şuhut seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Şuhut hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Şuhut - 01.05.2023
Mudanya Belediyesi'nden vatandaşın sofrasına 30 ton patates

Mudanya Belediyesi'nden vatandaşın sofrasına 30 ton patates

Şuhut - 25.04.2023
14 Mayıs seçimlerinde Afyonkarahisar'da 513 bin 997 seçmen 1939 sandıkta oy kullanacak

14 Mayıs seçimlerinde Afyonkarahisar'da 513 bin 997 seçmen 1939 sandıkta oy kullanacak

Şuhut - 25.04.2023
Mudanya Belediyesi'nden Vatandaşın Sofrasına 30 Ton Patates

Mudanya Belediyesi'nden Vatandaşın Sofrasına 30 Ton Patates

Şuhut - 25.04.2023
Teymur, bayramda şehit ailesi, gaziler ve depremzedeleri yalnız bırakmadı

Teymur, bayramda şehit ailesi, gaziler ve depremzedeleri yalnız bırakmadı

Şuhut - 22.04.2023
20 Nisan 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

20 Nisan 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 20 Nisan Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Şuhut - 20.04.2023
Afyonkarahisar'da miniklerden anlamlı bağış

Afyonkarahisar'da miniklerden anlamlı bağış

Şuhut - 17.04.2023
Şuhut Hisarspor U18'de finale yükseldi

Şuhut Hisarspor U18'de finale yükseldi

Şuhut - 13.04.2023
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

Şuhut - 11.04.2023
Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Şuhut - 07.04.2023
Kavgayı ayırmak isterken iyi niyetinin kurbanı oldu

Kavgayı ayırmak isterken iyi niyetinin kurbanı oldu

Şuhut - 28.03.2023
Afyonkarahisar'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Şuhut - 26.03.2023
İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldız hayatı ve biyografisi!

İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldız hayatı ve biyografisi!

Şuhut - 18.03.2023
Bakan Kurum: ''İlk İş Yerim' için kuralar ilk kez çekilecek'

Bakan Kurum: "'İlk İş Yerim' için kuralar ilk kez çekilecek"

Şuhut - 12.03.2023
Fiyatı yükselişe geçince üreticiler bu yıl tarlalarına soğan ekmeye başladı

Fiyatı yükselişe geçince üreticiler bu yıl tarlalarına soğan ekmeye başladı

Şuhut - 03.03.2023
Köylüler 20 koyunu açık arttırmayla satıp, depremzedelere bağışladı

Köylüler 20 koyunu açık arttırmayla satıp, depremzedelere bağışladı

Şuhut - 27.02.2023
Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Şuhut - 11.02.2023
AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR

AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR

Şuhut - 05.02.2023
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Şuhut - 28.01.2023
Afyonakarhisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonakarhisar'da kar yağışı etkili oldu

Şuhut - 28.01.2023
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Şuhut - 27.01.2023
Kaşla göz arasında motosikletini çaldılar

Kaşla göz arasında motosikletini çaldılar

Şuhut - 25.01.2023
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şuhut - 11.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

Şuhut - 28.12.2022
OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 4 ÖLÜ

OTOMOBİL KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI: 4 ÖLÜ

Şuhut - 03.11.2022
Kahreden kaza! Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

Kahreden kaza! Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

Şuhut - 03.11.2022
Eskişehir spor haberleri | Kaymakam Han Kuşak Bağlama Törenine katıldı

Eskişehir spor haberleri | Kaymakam Han Kuşak Bağlama Törenine katıldı

Şuhut - 15.10.2022
Kan bağışına yoğun ilgi

Kan bağışına yoğun ilgi

Şuhut - 11.10.2022
TOKİ iş yeri Konya'da nereye yapılacak? TOKİ iş yeri Konya'da nerelerde var? TOKİ iş yeri Konya'da hangi ilçelerde?

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Şuhut - 11.10.2022
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Şuhut - 11.10.2022

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