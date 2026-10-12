Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Isparta'nın Senirkent ilçesine yolcu taşımacılığı yapan 03 SK 073 plakalı midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken yetkililer yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Yaralılardan bazılarının durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı