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Besihanede yangın felaketi: 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Besihanede yangın felaketi: 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde bir besihanede çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce saman balyası yangında zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde bir besihanede çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu, yüzlerce saman balyası yangında zarar gördü. Olayda zararın yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Olay, Bademli köyünde M.A.I.'ya ait besihanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle besihanede yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan büyükbaş hayvanların seslerini duyan köy sakinleri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak besihanede bulunan 6 büyükbaş hayvan telef olurken, içeride depolanan yüzlerce saman balyası da yangından büyük ölçüde zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, olayda yaklaşık 1 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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