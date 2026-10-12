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Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 1 tarım işçisi öldü, 27 kişi yaralandı

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Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 1 tarım işçisi öldü, 27 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste yaralananlardan biri, Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 27 kişi yaralanırken, midibüstekilerin Isparta'nın Senirkent ilçesinden gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste yaralananlardan F.A. tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralananların sayısı da 27 olarak açıklandı. Öte yandan midibüstekilerin Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.

İlyas Kaan TAYLAK/ AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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