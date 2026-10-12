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Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da midibüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası en üst tespit edilemeyen minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olayda yaralanan 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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