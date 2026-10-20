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Şuhut Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Şimşek göreve başladı

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Şuhut Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Şimşek göreve başladı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Şuhut Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Şimşek göreve başladı. Yeni hekimle Şuhut ve çevre köylerde yaşayanların genel cerrahi hizmetlerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Şimşek, Şuhut Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde göreve başlayan Op. Dr. Emre Şimşek, ilçe halkına sağlık hizmeti sunacak.

Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte Şuhut ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların genel cerrahi alanındaki sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Op. Dr. Emre Şimşek'e yeni görevinde başarılar dileyerek göreve başlamasının ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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