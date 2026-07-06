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Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İ.K. (50) idaresindeki 07 CMM 99 plakalı otomobil, Atlıhisar köyü yakınlarında E.K'nin (17) kullandığı 03 AKC 191 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan E.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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