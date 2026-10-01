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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne dahiliye uzmanı Dr. Koçer göreve başladı

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne dahiliye uzmanı Dr. Koçer göreve başladı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Şuhut Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer hasta kabulüne başladı. Yeni uzmanın göreve başlamasıyla ilçede dahiliye alanındaki sağlık hizmetlerine erişimin güçlenmesi amaçlanıyor.

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Furkan Koçer göreve başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağlık kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Dr. Koçer, Şuhut Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Şuhut Devlet Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Dr. Koçer'in, ilçede sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte vatandaşların dahiliye alanındaki sağlık hizmetlerine erişimine katkı sunulması amaçlanıyor.

Şuhut Devlet Hastanesi yönetimi, Dr. Koçer'e yeni görevinde başarılar dileyerek ilçeye ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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