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Şuhut'ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Şuhut'ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekipler, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyü çayırında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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