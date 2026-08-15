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Şuhut'ta Patates Hasadı Saha Ziyaretleriyle İnceleniyor

Şuhut'ta Patates Hasadı Saha Ziyaretleriyle İnceleniyor
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devam eden patates hasadı, tarım yetkilileri tarafından yerinde takip edildi. İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak ve beraberindeki teknik ekip, üretim alanlarını ziyaret ederek üreticilerle hasat süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates hasadı devam ederken, tarımsal üretimin mevcut durumunu değerlendirmek ve hasat sürecini yerinde takip etmek amacıyla saha ziyaretleri sürüyor.

Bu çerçevede Şuhut ilçesinde hasadı devam eden patates üretim alanları ziyaret edildi. İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak, Şube Müdürü Arif Kaya, Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Aslan Tür ile teknik personellerin katıldığı ziyarette, hasat çalışmaları yerinde incelendi.

Ziyarette üreticilerle devam eden hasat süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, üreticilerin görüş ve talepleri de dinlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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