Haberler

Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşları silahla tehdit ederek para tahsil etmeye çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde 11 milyon lira değerinde senet ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları ve vatandaşları silahla tehdit ederek para almaya çalıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Olaya ilişkin 5 şüpheli yakalanırken adreslerde 11 milyon lira değerinde senet ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şuhut ilçesinde tefecilik yaptıkları ve verdikleri paraları silah zoruyla, tehdit ederek tahsil etmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şuhut'ta ikamet eden 5 şüphelinin 'tefecilik' suçunu işlediklerini ve mağdurları silahla tehdit ederek baskı altına aldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, ilçe merkezinde belirlenen 11 farklı adres ve iş yerine eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

11 milyon TL değerinde senet ve silahlar ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 milyon TL değerinde 7 adet senet, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 892 adet 9x19 mm çapında mermi, 6 adet şarjör ve tefecilik faaliyetlerine ait çok sayıda dijital/yazılı doküman ele geçirildi.

Suç örgütü kurmak, tefecilik, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölüm

Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar