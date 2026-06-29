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Yol kenarına devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Yol kenarına devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan tanker devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrendek çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 03 FP 040 plakalı tanker, Karaadilli yolu üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Karaadilli yolu güzergahında trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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