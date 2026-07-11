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Sucuk fabrikasındaki yangında kilolarca et zarar gördü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir sucuk ve et işleme tesisinde çıkan yangın, 5 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında kilolarca et ve çatıdaki güneş panelleri zarar gördü.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde dün sucuk ve et işleme tesisinde çıkan ve yaklaşık 5 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işlenmeyi bekleyen kilolarca et zarar gördü

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sucuk ve et işleme tesisinde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm tesisi saran alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yapıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin sabaha kadar soğutma çalışması yürüttüğü tesisteki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın büyük bölümünde hasara neden olan yangından çatıdaki güneş panellerinin de etkilendiği, özellikle işlenmeyi bekleyen kilolarca etin zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkışıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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