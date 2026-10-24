Afyonkarahisar Şuhut'ta devrilen traktörde 3 kişi yaralandı, biri ağır yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör, yol kenarında su birikintisinin bulunduğu alana devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı