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Afyonkarahisar Şuhut'ta devrilen traktörde 3 kişi yaralandı, biri ağır yaralı

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Afyonkarahisar Şuhut'ta devrilen traktörde 3 kişi yaralandı, biri ağır yaralı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınında kontrolden çıkan traktörün su birikintisi bulunan alana devrilmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör, yol kenarında su birikintisinin bulunduğu alana devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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