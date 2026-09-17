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Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş hakkında araştırmalar hız kazandı. Eğitim hayatı, görev yaptığı ilçeler ve Palandöken Kaymakamlığına atanma süreci merak edilen Kızılgüneş'in özgeçmişine ilişkin detaylar gündeme geldi. Peki, Yunus Kızılgüneş kimdir? Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

PALANDÖKEN KAYMAKAMI YUNUS KIZILGÜNEŞ KİMDİR?

Yunus Kızılgüneş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamlayan Kızılgüneş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Mesleğe Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı olarak başlayan Kızılgüneş, 2017-2018 yılları arasında Sivas'ın Zara ilçesinde, 2018-2020 yılları arasında ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı.

2020 yılında Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kızılgüneş, 19 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ezine Kaymakamlığına atandı.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Erzurum Palandöken Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş, 30 Haziran 2025 tarihinde görevine başladı.

YUNUS KIZILGÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Yunus Kızılgüneş'in doğum yılı ve yaşıyla ilgili verilen bilgiler arasında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

YUNUS KIZILGÜNEŞ NERELİ?

Yunus Kızılgüneş, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi doğumludur. İlk ve orta öğrenimini de Afyon'da tamamlamıştır.

YUNUS KIZILGÜNEŞ EŞİ KİM

Yunus Kızılgüneş'in evli olduğu belirtilmektedir. Eşinin ise Zülal Arıkan olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında eşinin eğitim ve mesleki geçmişine ilişkin verilen bilgiler arasında ayrıntı bulunmamaktadır.

Kızılgüneş'in iyi derecede İngilizce bildiği bilgisi de yer almaktadır.