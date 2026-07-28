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Şuhut'ta Polisten Kapsamlı Trafik ve Asayiş Denetimi

Şuhut'ta Polisten Kapsamlı Trafik ve Asayiş Denetimi
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 araç kontrol edildi, sürücülere alkol testi ve GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler ayrıca sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirme yaparak alkolün olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis tarafından denetim gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeki araçlar tek tek durduruldu. Trafik ve asayiş ekipleri tarafından sürücülere alkol kontrolü yapılırken, eş zamanlı olarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında toplam 50 araç denetlenirken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi, araç ve sürücü belgeleri titizlikle incelendi. Denetimler sırasında ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymalarının önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, alkolün trafik güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulama, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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