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Şuhut'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Piknik Etkinliği

Şuhut'ta Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Piknik Etkinliği
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyünde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrenciler, öğretim görevlisi Ali Gültekin öncülüğünde Şuhut Millet Bahçesi'nde piknik etkinliği düzenledi. Futbol, voleybol ve çeşitli sosyal aktivitelerle doyasıya eğlenen öğrenciler, doğayla iç içe bir gün geçirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyünde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrenciler, düzenlenen piknik etkinliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu Öğretim Görevlisi Ali Gültekin'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Şuhut Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Kur'an kursu eğitiminin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de bir araya gelen öğrenciler, piknik boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek doyasıya eğlendi. Piknik etkinliğinde futbol, voleybol ve çeşitli sosyal aktiviteler ile doyasıya eğlenen minik öğrenciler anın tadını çıkardı.

Doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, arkadaşlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını da pekiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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