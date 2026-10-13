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Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi, 1 kişi öldü, şoför gözaltına alındı

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Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs devrildi, 1 kişi öldü, şoför gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan midibüs şoförü E.G. hakkındaki inceleme sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 27 kişiden midibüs şoförü E.G. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şuhut-Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçilerini taşıyan, E.G.'nin kullandığı 03 SK 073 plakalı midibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Firdevs Akdağ, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan midibüs şoförü E.G., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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