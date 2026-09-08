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Afyonkarahisar’da balıkçı tezgahlarında hareketlilik başladı

Afyonkarahisar’da balıkçı tezgahlarında hareketlilik başladı
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgâhları hareketlenirken, balık pazarı farklı balık türleri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahları hareketlenirken, balık pazarı farklı balık türleri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşların balığa ilgisi artarken, tezgahlardaki fiyatlar da dikkat çekti. Hamsinin kilogramı 150 ile 200 TL arasında, istavrit 200 TL, alabalık ise 400 TL'den satışa sunuluyor. Balık tezgahlarında sergilenen farklı çeşitlerdeki balıklar görsel şölen oluştururken, vatandaşlar da fiyatları ve balık çeşitlerini inceleyerek alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Balıkçı esnafı, sezonun başlamasıyla birlikte hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklerken, vatandaşların taze balığa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ediyor. Esnaf ise havaların soğuması ile birlikte satışların daha fazla artacağından ümitli olduklarını belirttiler.

Şuhut'ta balık sezonunun başlamasıyla birlikte balık pazarında oluşan hareketlilik, hem esnafa hem de balık tüketmek isteyen vatandaşlara canlılık getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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