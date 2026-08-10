Şuhut'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için tedbirler alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Güneytepe köyü kırsalında bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler tarafından gerekli tedbirler alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.