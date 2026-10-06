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Afyonkarahisar Şuhut'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Afyonkarahisar Şuhut'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçe merkezinde Yeni Cami karşısındaki ara mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y., idaresindeki 03 AJG 563 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü F.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı F.Y., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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