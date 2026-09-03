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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Güneytepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. idaresindeki 03 HP 880 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.Ç. idaresindeki 48 DD 285 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Ç. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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